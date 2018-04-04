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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - ADIYAMAN Video

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - ADIYAMAN Video

- Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması - Otobüs şoförü Aziz Güler'in konuşması - Otobüs yolcularının bekleyişi - Sağlık ekiplerinin bazı yolculara ambulansta müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması Adıyaman 'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adıyaman - Mersin seferini yapan Aziz Güler idaresindeki 01 DMN 83 plakalı otobüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ADD 04 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Otobüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 28 yolcu ise başka bir otobüsle Mersin'e gönderildi.

Yolcu Otobüsü 

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