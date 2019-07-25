Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı Haberi

-yaralılardan görüntü

-yaralıya müdahale görüntüsü

-sağlık ekipleri

-kazaya karışan araçların görüntüsü

-röportaj

-detaylar



( ORDU -1) ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

