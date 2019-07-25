Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-yaralılardan görüntü
-yaralıya müdahale görüntüsü
-sağlık ekipleri
-kazaya karışan araçların görüntüsü
-röportaj
-detaylar

( ORDU -1) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildiSivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı