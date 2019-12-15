Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - MALATYA

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - MALATYA

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar Malatya 'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.Mahmut Kızılbay idaresindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü, Malatya - Adıyaman kara yolunda Zerenler mevkisinde Mehmet Zeren yönetimindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonetle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında park halinde bulunan 44 DV 673 plakalı tıra çarparak durabildi.Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Zeren 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı otobüs şoförü ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.Otobüste bulunan yolcular ise Doğanşehir Belediyesi konuk evine misafir edildi.Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, kaza ye

İsaf Bild Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı