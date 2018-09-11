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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - KIRIKKALE

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - KIRIKKALE

- MOBESE görüntüleriYolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - Kırıkkale 'deki kaza anı MOBESE kamerasına yansıdıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Ceyhun Dalbıçak idaresindeki 19 SP 819 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale - Çorum karayolu Delice Kavşağı'nda Müjdat Kılıç yönetimindeki 06 GD 1382 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.Otobüsün kamyona çarpması MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Hastane Trafik Kazası Kamera Yolcu Otobüsü 

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