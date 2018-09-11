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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - KIRIKKALE
- MOBESE görüntüleriYolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - Kırıkkale 'deki kaza anı MOBESE kamerasına yansıdıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Ceyhun Dalbıçak idaresindeki 19 SP 819 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale - Çorum karayolu Delice Kavşağı'nda Müjdat Kılıç yönetimindeki 06 GD 1382 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.Otobüsün kamyona çarpması MOBESE kamerasınca kaydedildi.