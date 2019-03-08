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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza mahalli ve kurtarma çalışmalarına ait detaylar

Acil Servis İlk Müdahale Zeytinli Zeytinlik Yolcu Otobüsü 

-Hastane acil servis önü detaylar

( BALIKESİR ) - Otobüs şoförü ile muavin sıkıştıkları yerde can verdi BALIKESİR

- Balıkesir’in Gömeç ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada otobüsün sürücüsü ile muavini hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında İstanbul’dan aldığı yolcuları Ayvalık’a götürmekte olan Mehmet Gönüllü idaresindeki 10 HF 252 yolcu otobüsü, Gömeç ilçesinde yolcu indirdikten sonra Ayvalık yönüne hareket etti. Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunda ilerleyen yolcu otobüsü, Gömeç çıkışında, Yaya Mahallesi sapağını geçtikten sonra önünde seyreden İsa Yılmaz idaresindeki 17 YA 499 plakalı kamyona henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada, her iki araç da yol kenarındaki bariyerleri aşarak bir zeytinlik araziye girdi. Kamyonun kasası ile otobüsün ön camı arasında sıkışan yolcu otobüsünün sürücüsü Mehmet Gönüllü ile yanında bulunan ismi henüz belirlenemeyen muavin hayatını kaybederken, otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Ayvalık ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne getirilen ve ağır yaralanan 2 kadın yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Ayvalık Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere Gömeç Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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