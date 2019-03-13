Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2) - AMASYA

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2) - AMASYA

- Olay yerinden detaylar - Kaza yapan otobüs ve kamyondan görüntüler - Güvenlik önlemleri - Sağlık ekiplerinden detaylar Amasya 'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.Kayadüzü mevkisinde, şehirlerarası bir otobüs firmasına ait, Celal Gedik yönetimindeki 52 AAG 319 plakalı yolcu otobüsü ile Muhammet Özçelik yönetimindeki 05 DV 035 plakalı kamyon çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu Otobüsü Otobüs Firması 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı