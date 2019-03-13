Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı (2) - AMASYA
- Olay yerinden detaylar - Kaza yapan otobüs ve kamyondan görüntüler - Güvenlik önlemleri - Sağlık ekiplerinden detaylar Amasya 'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.Kayadüzü mevkisinde, şehirlerarası bir otobüs firmasına ait, Celal Gedik yönetimindeki 52 AAG 319 plakalı yolcu otobüsü ile Muhammet Özçelik yönetimindeki 05 DV 035 plakalı kamyon çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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