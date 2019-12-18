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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı - AFYONKARAHİSAR Video

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı - AFYONKARAHİSAR Video

- Kaza yapan otobüs - Kaza yapan kamyon Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, Antalya - Afyonkarahisar kara yolu Dinar ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan otobüs muavini Ömer Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastane Karahisar Yolcu Otobüsü 

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