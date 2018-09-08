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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü (2) - AKSARAY İzle

Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü (2) - AKSARAY İzle



- Kaza yapan araç - Olay yeri - YaralılarGÜNCELLEME - Aksaray 'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü - Kazada 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul - Gaziantep seferini yapan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara - Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ve jandarma, soruşturma başlattı.

Hastane Jandarma Yolcu Otobüsü 

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