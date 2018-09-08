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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü - AKSARAY İzle

Yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü - AKSARAY İzle

- Kaza yapan otobüsün olay yeri görüntüsü Aksaray 'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü - Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara - Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Yolcu Otobüsü 

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