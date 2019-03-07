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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır çok sayıda yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır çok sayıda yaralı

Kaza alanından görüntüler

( SİVAS - 1)- Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır çok sayıda kişi yaralandı SİVAS

İlk Müdahale Yolcu Otobüsü Direksiyon Trol 


- Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın İmranli ilçesi D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. G.Ç yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas’tan Erzincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yola devrildi. Kazada 3 yolcu ağır yaralandı. Yaralılar İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) yardımı ile otobüsten çıkartıldı. Aralarında hafif yaralıların bulunduğu 35 yolcu da kontrol amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan üç yaralı ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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