Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı (2) - KARAMAN
- Karaman - Mersin Karayolu'nun 26'ncı kilometresinde kaza yeri - Bir yolcunun kazayı anlatmasıKARAMAN (AA) - Karaman'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman - Mersin Karayolu'nun 26'ncı kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.