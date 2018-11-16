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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - MERSİN İzle

Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - MERSİN İzle

- Ambulansın hastanenin önünde beklemesi - Hastanede yaralı insanlara müdahale edilmesinden görüntüler Mersin 'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.İstanbul - Mersin seferini yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Damlama mevkisinde devrildi.Kazada, otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Yolcu Otobüsü 

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