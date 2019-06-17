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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

-Kaza yerinden detaylar

( YOZGAT ) - YOZGAT

Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 


- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 21:30 sularında Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi. Kazada, Çekerek ilçesinden ayrılıp İstanbul istikametine gitmekte olan E.F.E. yönetiminde ki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında ıslak zeminde kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs yola devrildi. Otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yararılar Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (BMG-GF-
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