Yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - DENİZLİ

- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen otobüsten görüntüler Denizli 'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Denizli - Antalya seferini yapan Ahmet Mustafa Bulut idaresindeki 06 LKS 65 plakalı yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkisinde şarampole devrildi.Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.