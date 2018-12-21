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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü - YOZGAT

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü - YOZGAT

- Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesi - Kaza yapan otobüsten detay görüntüler Yozgat 'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Ankara'dan Yozgat yönüne giden Kamil Koç firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Jandarma Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

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