Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - AFYONKARAHİSAR Video
- Kaza yerinden detay görüntüler Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.