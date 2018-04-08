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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - AFYONKARAHİSAR Video

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - AFYONKARAHİSAR Video

- Kaza yerinden detay görüntüler Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hastane Karahisar Yolcu Otobüsü Direksiyon Trol 

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