Yolcu otobüsü bagajından tarihi eser fışkırdı

-Kutu içinden çıkan tarihi eserler

-Tarihi eserler toplu detay



( BİLECİK )- Tarihi değeri olan 885 sikke, 11 heykel ve 9 ok ucunu kutuya koyup, yolcu otobüsünün bagaj bölümüne vermiş BİLECİK



- Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda, bir yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki kutu içinde saklanmış 885 adet sikke, 11 adet heykel, 9 adet ok ucu ele geçirildi. Alınan bilgilere göre; bir ihbarı değerlendiren İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi, Eskişehir - Bilecik karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan İ.M.T. isimli şahsın bagajında yapılan aramada 885 adet sikke, 11 adet heykel, 9 adet ok ucu ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildi.