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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsü bagajından tarihi eser fışkırdı

Yolcu otobüsü bagajından tarihi eser fışkırdı

Ekiplerin kutuyu açması

Jandarma Gesi Yolcu Otobüsü 

-Kutu içinden çıkan tarihi eserler
-Tarihi eserler toplu detay

( BİLECİK )- Tarihi değeri olan 885 sikke, 11 heykel ve 9 ok ucunu kutuya koyup, yolcu otobüsünün bagaj bölümüne vermiş BİLECİK

- Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda, bir yolcu otobüsünün bagaj bölümündeki kutu içinde saklanmış 885 adet sikke, 11 adet heykel, 9 adet ok ucu ele geçirildi. Alınan bilgilere göre; bir ihbarı değerlendiren İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi, Eskişehir - Bilecik karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan İ.M.T. isimli şahsın bagajında yapılan aramada 885 adet sikke, 11 adet heykel, 9 adet ok ucu ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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