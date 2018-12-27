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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsü 6 metrelik duvardan düştü: 1 yaralı İzle

Yolcu otobüsü 6 metrelik duvardan düştü: 1 yaralı İzle

Olay yerinden otobüsün görüntüsü

Otobüs Yolu Yolcu Otobüsü Direksiyon Trol 

-Detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ihlara Belde Belediyesine ait Mustafa K. (43) idaresindeki 68 AK 863 plakalı yolcu otobüsü, içerisinde 2 yolcu ile Ihlara beldesinden Aksaray istikametine yola çıktığı sırada yoldaki buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs yolun kenarında bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan aşağıya düştü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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