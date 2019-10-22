Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüs ile kamyon çarpıştı: 19 yaralı

Yolcu otobüs ile kamyon çarpıştı: 19 yaralı

Hastane önü

Hastane Trafik Kazası Karahisar Yolcu Otobüsü Trol 

-Ambulanslar
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- 19 yaralıdan 6'sı Afyon'daki hastanelere sevk edildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe pazarından Bademli Köyü'ne giden yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 kişinin tedavileri sürerken, sağlık durumları ciddi olan 6 yaralı Afyon'daki hastanelere sevk edildi. Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne doğru seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 03 ABF 052 plakalı otobüs, iddialara göre kavşağa kontrolsüz çıkınca Bolvadin'den Emirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan K. yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan ve aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 19 kişi Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumları ciddi olan Ali K. ve Ümmü Y. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, Shamsulhaq S., Receb Y., Hatice A. ve Durkadın K. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandıMinibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildiSivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı