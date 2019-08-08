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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Olay yeri ve helikopterden detay

Ambulans Helikopter Askeri Helikopter Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Helikopter 

-Ambulansla yaralıların getirilmesi
-hastaneden görüntü
-Genel detay

( SİİRT -2) - Yaralılar için ambulans helikopter havalandı SİİRT

- Siirt’tin Pervari ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü Dolusalkım köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Zorlu arazi şartları nedeniyle yaralılar güçlükle araçtan çıkarılırken, yaralıların il merkezine getirilmesi için Siirt İl Jandarma Komutanlığından askeri helikopter havalandı. 2 yaralı Ambulansla getirilirken diğer yaralılar helikopterle Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kaza yerinde başka yaralıların olup olmadığını dair olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürüyor.
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