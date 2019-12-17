Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı - Vali Ustaoğlu - TRABZON Haberi
- Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklaması Trabzon 'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı - Çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi üzerine ambulanslar sevk edildiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi.İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde minibüs ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.Yaralıların bulundukları yerden çıkartılması için ekipler çalışma başlattı.
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