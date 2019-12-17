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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - TRABZON

Yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı - TRABZON

- Yolcu minibüsü ile tırın çarpışması - Vali İsmail Ustaoğlu'nun açıklamasıGÜNCELLEME 2 - Trabzon 'da yolcu minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİTRABZON (AA) - Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsü ile yabancı plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.Kazada yaralanan 21 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve diğer ekiplerce bulundukları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Halim Kurt ve Zehra Tütüncü hayatını kaybetti. Yaralıların ise tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.Öte yandan olay yerine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper, olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon - Akçaabat arası yolcu taşımacılığı yapan minibüse arkadan yabancı plakalı sürücüsü Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen tırın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Hastanelerden bilgi aldıklarını aktaran Ustaoğlu, "Tahmini 20 civarında yaralımızın olduğu, 3'ünün durumunun da ağır olduğu yönünde bilgi aldık. Şimdi hastanelere geçip son durumu da alacağız. Olay yeri inceleme ekibimiz burada, çalışmalarımızı yapıyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.
Ustaoğlu, bir gazetecinin, "tır şoförünün alkollü olduğu iddiası"na yönelik sorusu üzerine, "Ona şu an için bir şey diyemeyiz. Zaten o da şu an tedavi altında. Onların hepsi varsa yoksa tespit edilecek. Yani o konuda şu an bize gelen bir bilgi yok. Arkadaşlarımız şu an incelemeyi yapıyorlar." diye konuştu.
Vali Ustaoğlu ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper, daha sonra hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Tır Şoförü Yolcu Taşımacılığı Geçmiş Olsun Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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