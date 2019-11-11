Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti Video

Yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba ve oğul hayatını kaybetti Video

Olay yeri detay

( BURSA )- Kaza'da önce 3 aylık bebek daha sonra babası öldü BURSA

Bebek Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Ağır Yaralı 


- Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i 3 aylık bebek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kaza, Bursa-Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan’dan gelen Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı yolcu minibüsü ile Necati Konuş idaresindeki 16 BH 87 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Meydana gelen kazada 3 aylık bebek Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Necati Konuş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Kazada 3 aylık bebeğin annesi Azize Konuş, Elif Konuş ağır yaralı olarak hastanede tedavi edilirken, serviste bulunan 18 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı