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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı - DİYARBAKIR

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı - DİYARBAKIR

- Kaza yerinden görüntüler - Çekici ile araçların çekilmesi - Kaza yerinden güvenlik güçlerinin görüntüsü - Kaza yerine gelen yaralıların yakınları - Yolun trafiğe açılmasıYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı - Diyarbakır 'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 25 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır 'a gelen Semih Ayyıldız yönetimindeki 21 AC 779 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır Elazığ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nın kullandığı 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi.Kazada, her iki araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Hastane Güvenlik Güçleri Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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