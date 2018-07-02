Yolcu minibüsü ile kepçe çarpıştı: 3 yaralı Video

-Minibüsten detaylar

-Jandarma ve polisten detaylar

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile kepçenin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Tekirdağ Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’dan Edirne istikametine gitmekte olan Kamil Kömürcü hakimiyetindeki 58 BB 662 plakalı minibüs sürücüsü ile aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Kazan hakimiyetindeki kepçeye çarptı. 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsünün içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri yolcu minibüsü ile kepçenin çarptığı bölgede trafiği tek şeride indirerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile polis ve jandarma ekipleri tek şeride indirdikleri yolu trafiğe açarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

