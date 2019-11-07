Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK

Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK

- Kaza yerinden görüntüler - Minibüsün kaldırılması - Olay anı güvenlik kamera görüntüsü Zonguldak 'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Hasan K'nın kullandığı 67 M 0248 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GA 3880 plakalı kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kamyonetle çarpışan yolcu minibüsünün refüje çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı