Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada.... Midibüsün sürücüsünü öldürerek kaçtı

-Midibüste yaşanan kavga

-Sürücü ve yolcunun tartışması

-Yolcunun kaçması

-Otobüsten görüntü

-Otobüs içerisinde tanık yolcu ile röp.



( KOCAELİ - 1)- Kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcu midibüsündeki bir yolcu, yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran sürücüyü darp ederek ölümüne neden oldu. Araç içinde yaşanan boğuşma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmit-Derince hattında çalışan özel halk otobüsü sürücüsü, yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yolcu tarafından darp edilince fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay öğlen saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 121 Nolu Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında görev yapan otobüsle seyir halinde olan sürücü Hüseyin Göncü(37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen bir yolcuyu otobüse aldı. Diğer Otobüse binen şahıs, sürücünün hemen arkasında koltuğa oturarak yüsek sesle konuşmaya başladı.

Durumdan rahatsız olan sürücü Göncü, sessiz konuşması yönünde yolcuyu uyarınca aralarında tartışma başladı.

Otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen anlarda tartışma sırasında yanında taşıdığı keseri çantasından çıkaran şahıs, yolcular tarafından engellendi. Daha sonra boğuşmaya dönüşen tartışmada vücuduna darbe yiyen sürücü Hüseyin Göncü yere düşerek hareketsiz kaldı. Sürücünün fenalaştığını gören yolcular panik içerisine 112 Acil Yardım ekiplerini aradı. Bu sırada panik ortamından faydalanan kimliği belirsiz saldırgan ise midibüsün arka kapısını tekmekle kırarak dışarı çıkarak hızla kaçtı. Otobüsünün içinde hareketsiz kalan sürücü, şans eseri olay bir başka midibüsle olay yerinde duran bir midibüs sürücüsü aracılığıyla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha önce mide küçültme ameliyatı olduğu belirlenen sürücü Göncü, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anında şans eseri yolcu olarak otobüste bulunan başka bir midibüs sürücüsü Mesut Şimşek, şahsın keserle Göncü’ye vurmasını son anda engellediğini söyledi.



Kavgayı ayırmak için uzun süre yolcularla mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, “Şoförün arkasına oturan bir yolcu, telefonla yüksek sesle küfürlü konuşuyordu. Sürücü arkadaşımız ikaz etti kendisini. Fakat kendisi, ‘Sana mı sorucam lan’ dedi.

Çantasındaki keseri çıkararak kendisine saldırmaya başlayınca ben müdahale etti. Keseri elinden aldık” dedi.

Boğuşma başlayınca sürücünün aracı durdurduğunu ifade eden Şimşek, “Bir boşlukta saldırgan arkadaşımıza vurdu. Sürücü arkadaşımız bir darbe aldı ve arkada düştü. Ondan sonra da bir daha kalkamadı. Uzun süre müdahale etmeye çalıştık, bir başka otobüsten sağlıkçı arkadaşlar geldi ancak onlar da müdahale edemediler. Sonra başka bir sürücü arkadaşımız aracı hastaneye götürdü ama arkadaşımız yolda mı hastanede mi öldü bilmiyorum” diye konuştu.

Saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra saldırgan yalvarmaya başladığı nı belirten Şimşek, “‘Beni bırakın denetimli serbestliğim var, cezam yanar’ diye. Bırakmadık ama arkadaşımız fenalaşınca boşluktan faydalanarak kapının demirini kırarak kaçtı. Göncü’nün cesedi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ise otopsi yapılması bekleniyor. Olayın ardından otobüste inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (GY-

