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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı İzle

Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı İzle

-kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Tur Minibüsü Yolcu Midibüsü Aria 

--olay yeri ve araçlar
--turistyere ilk müdahale
--turistlerin ambulansla hastaneye götürülmeleri

( ANTALYA )- Manavgat’ta önünde duraklayan otomobile çarpmamak için duran tur minibüsüne yolcu midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.- Manavgat Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana gelen kazanın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için duran tur minibüsüne yolcu midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza Manavgat Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya-Manavgat D-400 karayolu Sanayi Köprülü kavşağı yan yolda Batuhan Günal’ın kullandığı 07 HGN 15 plakalı otomobil yanlış yola girerek aniden duraklayınca aynı istikamette arkasında seyir halindeki Kasım Demirel'in kullandığı 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsün durması ve onun arkasında bulunan Ali Ersoy'un kullandığı 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsünün tur minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tur minibüsü de önünde duran otomobile çarparak otomobilde küçük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Kazada tur minibüsü şoförü Kasım Demirel ile rehber Canan Çallı, Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Maria, Vandenbussche Willy Aime ve Stemgae Maria Angele yaralandı. Yaralarılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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