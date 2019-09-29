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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolcu midibüsü ile tur minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - ANTALYA

Yolcu midibüsü ile tur minibüsü çarpıştı: 6 yaralı - ANTALYA

- Yolcu midibüsü ile tur minibüsü çarpıştı - 6 yaralı - Tur minibüsü, yolcu midibüsü ve polis ekibinden görüntüler Kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yolcu midibüsü ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.Ali Ersoy idaresindeki 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsü, D - 400 kara yolunda Manavgat sanayi girişi yol ayrımında aynı yönde ilerleyen Kasım Demirel yönetimindeki 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.Tur minibüsündeki sürücü Demirel, rehber Canan Çallı, Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Manife, Vandensussche Willy Aime ve Maria Angele yaralandı.Ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Tur Minibüsü Yolcu Midibüsü Özel Hastaneler 

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