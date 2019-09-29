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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı - MALATYA

Yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı - MALATYA

- Malatya 'da yolcu midibüsü devrildi - 26 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Devrilen midibüsten detay - Hastaneden görüntü Malatya 'da yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.Murat Altuntaş idaresindeki 44 BT 452 plakalı yolcu midübüsü, Malatya - Sivas kara yolu Dilek Mahallesi civarında devrildi.Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, sürücü ve araçtaki 25 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Sağlık Ekibi Yolcu Midibüsü 

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