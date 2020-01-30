- Yolcu gemisinin rüzgarla mücadelesi

- Norveç’te dev yolcu gemisinin kıyıya yanaşırken sert rüzgarlarla mücadelesi kameralara yansıdı. Norveç'in keşif gemileriyle ünlü Hurtigruten şirketi tarafından işletilen MS Nordnorge yolcu gemisi sert rüzgarla mücadele etti. O anlarsa orada bulunan bir kişinin kamerasına yansıdı. Yan yatmaya başlayacakmış gibi görünen gemi bir süre sonra kıyıya yanaşabildi. Öte yandan dev gemide ise 3 restoran, sauna ve fitness salonu bulunuyor.
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