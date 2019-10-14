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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı

Olay yeri

Hastane Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 

-Yaralılar
-Minibüsten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sancaktepe'de faciadan dönüldü İSTANBUL

- Sancaktepe'de yolcu dolu minibüs sollama yaptığı sırada önce kamyonete ardından da duvara çarptı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda iki kişi yaralanırken, faciadan dönüldü. Kaza Sancaktepe Fatih Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Halis Bulut yönetimindeki 34 TMB 68 plakalı yolcu dolu minibüs sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Gökhan Helman yönetimindeki 34 FR 0728 plakalı kamyonete çarptı. Ardından duramayan minibüs bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpma sonrası minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Duvara çarpan minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultanbeyli devlet hastanesine kaldırıldı.
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