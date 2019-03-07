Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yola yuvarlanan dev kayalar parçalanıp kepçelerle taşındı

Yola yuvarlanan dev kayalar parçalanıp kepçelerle taşındı

Karayolları ekiplerinin çalışmaları

Karayolları Bild Trol 

-Detay görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da Akseki karayolu 14. kilometresinde yola yuvarlanan kayalar, karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Karayolları ekipleri dev kayaları ekskavatörle kırarak kepçelerle taşırken bölünmüş yolda devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten veriliyor. Seydişehir-Akseki karayolunun 14. kilometresi dün sabah saatlerinde yola yuvarlanan kayalar nedeniyle kapandı. Antalya’ya gidiş istikametine yuvarlanan kayalar nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda karayolları ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi trafiğe açılabildi. Ekipler, yola başka kaya parçalarının da düşme ihtimali üzerine temizleme çalışmalarını tek şeritten sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı