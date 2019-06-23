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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK

Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK

- Bombanın imha edilmesi - Patlatılan bölgede tespit edilen diğer el yapımı patlayıcıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi.Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Teröristler Trol 

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