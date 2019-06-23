Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK

- Bombanın imha edilmesi - Patlatılan bölgede tespit edilen diğer el yapımı patlayıcıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce yola tuzaklanmış 2 ayrı el yapımı patlayıcı belirledi.Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
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