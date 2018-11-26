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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yola sis çöktü, önünü göremeyen iki araç tarlaya uçtu Haberi

Yola sis çöktü, önünü göremeyen iki araç tarlaya uçtu Haberi

Araçların tarladan çıkartılması

Ticari Araç Benzin Göreme 

-Yoldan görüntüler
-Polislerin tedbir alması
-Ambulansın yaralıları götürmesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle yolu göremeyen iki araç, üst üste tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul karayolu ve Kastamonu-Ankara karayolunda görüş mesafesi düştü. Kastamonu-İstanbul karayolunu birbirine bağlayan Kurubenzinlik kavşağında Seydiler ilçesine bağlı Üyük Köyü Muhtarı Mustafa Korkmaz idaresindeki 05 KL 245 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolu göremeyerek tarlaya uçtu. Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Mustafa Korkmaz ile yanında yolcu olarak bulunan Sefa Korkmaz ve Recep Aktaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine giden emniyet güçleri, kazayla ilgili inceleme yaptıkları sırada bu sefer Mustafa Karabaş yönetimindeki 34 AZ 386 plakalı otomobil, yolu göremeyerek aynı noktadan diğer aracın üzerine uçtu. Bu kazada ise şans esere yaralanan olmadı. Kaza sonrası emniyet güçleri ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kurubenzinlik Kavşağı'nda ek tedbirler alarak kavşakta çalışma yaptı.
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