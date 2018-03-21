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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yola kontrolsüz çıkan otomobil motosiklet sürücüsüne böyle çarptı

Yola kontrolsüz çıkan otomobil motosiklet sürücüsüne böyle çarptı

kaza güvenlik kamerası görüntü

( ORDU ) ORDU

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Onur Şimşek idaresindeki motosiklet, Sema Duman yönetimindeki 52 DK 588 plakalı otomobille Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağında çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla attı ve ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen, 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Onur Şimşek’i Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. (AA-
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