Yola fırlayan çocuğa motosiklet böyle çarptı

--olay yeri detay



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik'te arkadaşları ile kaldırımda oynarken aniden yola fırlayan çocuğa seyir halindeki motosiklete çarptı. Olay sonrası çocuk ayrı bir yere motosiklet sürücü ayrı bir yere savrulurken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesi kaldırım üzerinde oyun oynayan çocuklardan biri aniden yola fırlayınca cadde üzerinde seyir halinde bulunan Cuma Ç. idaresindeki 11 EC 849 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosiklet sürücüsü ile küçük çocuk hafif yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ikiliye ayakta tedavi uygulandı. Savrulan çocuk karşı şeritten gelen bir taksinin altında kalmaktan son anda sürücünün direksiyonu kırmasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Kazayı motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk ufak sıyrıklarla atlatırken, o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların kaldırımda oyun oynadığı, koşuşturdukları ve kalabalık gruptan bir çocuğun aniden yola çıkarak seyir halindeki motosiklete çarptığı görülüyor. Sürücü ve küçük çocuğun ailesi birbirlerinden şikayetçi olmazken, trafik polisleri gerekli işlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı. (CKT-Y)



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