Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı - HAKKARİ Haberi
: - Olay yerinden görüntülerYola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı - Hakkari 'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova - Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı.Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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