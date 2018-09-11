Yola döşenen patlayıcı infilak etti - IĞDIR İzle

- Hastane acil servisinin önü - Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi Iğdır 'da yola döşenen patlayıcı infilak etti - Türkiye - İran sınırı yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.Türkiye - İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.