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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yola döşenen patlayıcı infilak etti - IĞDIR

Yola döşenen patlayıcı infilak etti - IĞDIR

- Hastane acil servisinin önü - Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi Iğdır 'da yola döşenen patlayıcı infilak etti - Türkiye - İran sınırı yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.Türkiye - İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.

Acil Servis Hastane İran 

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