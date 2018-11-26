Yola çıkan yaban domuzu paniğe neden oldu - DÜZCE

- Yaban Domuzun araçlara saldırma anıYola çıkan yaban domuzu paniğe neden oldu - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde orman yoluna çıkan yaban domuzu, sürücülere zor anlar yaşattıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, yaban domuzunun orman yoluna çıktığını gören sürücüler kısa süreli panik yaşadı.Akçakoca'nın Melenağzı köyünde Turkuaz Off - Road Kulubü tarafından düzenlenen gezi dönüşünde, yaban domuzunun yola çıkması amatör kameralar tarafından kaydedildi.Kayıtlarda, yoldan geçen sürücülerin yaban domuzunu görmeleri sonucu yaşadıkları kısa süreli panik görülüyor.Görüntülerde bir minibüsün, sürücüsünün yaban domuzuna çarpmamak için manevra yapması sonucu yol kenarındaki boşluğa düşmesi ile hayvanın önüne çıkan dikenli telleri aşarak ormanda gözden kaybolması da yer alıyor.