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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yola çıkan köpek faciaya neden oluyordu...Köpeğe çarpmamak için aniden fren yapan işçi servisine cip çarptı: 5 yaralı

Yola çıkan köpek faciaya neden oluyordu...Köpeğe çarpmamak için aniden fren yapan işçi servisine cip çarptı: 5 yaralı

Kazaya karışan araçlardan detay

Fabrika Çoban Köpeği Köpek İşçi Servisi 

-Serviste bulunan yolcu ile röportaj
-Araçlardan detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da, yola çıkan çoban köpeğine çarpmamak için aniden yavaşlayan işçi servisine arkadan gelen cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Manisa-Turgutlu yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan Abdullah Ö. yönetimindeki 45 LZ 513 plakalı cip, yola çıkan çoban köpeğine çarpamamak için aniden yavaşlayan Ziynet Y. idaresindeki 45 YB 0786 plakalı servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 LZ 513 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Ö. ve yanında yolcu konumunda bulunan Hamit A. ile servisin sürücüsü Ziynet Y. ve işçilerden Sevda I., Leyla T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan işçi servisinin Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir fabrikaya 13 işçiyi taşıdığı öğrenilirken, kaza sonrası sağlık durumu iyi olan işçiler olay yerine gelen başka bir servis ile fabrikaya gönderildi.
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