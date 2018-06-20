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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yola aniden fırlayan çocuğa minibüs böyle çarptı

Yola aniden fırlayan çocuğa minibüs böyle çarptı

-Kaza alanından detaylar

İlk Müdahale Polis Polis Merkezi Kamera Güvenlik Kamerası 

--Güvenlik kamerası, minibüsün çocuğa çarpma anları

( SİVAS - HD) SİVAS

- Sivas'ta meydana gelen kazada, minibüsün çarparak fırlattığı çocuk yerde metrelerce sürüklendi. Kaza Emirpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feci kaza caddede oynarken bir anda yola çıkan 7 yaşındaki M.S.F'ye hızla gelmekte olan bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan çocuk yerde metrelerce sürüklendi. O anlar olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulans Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından çocuk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere ilgili polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (VK-GF-
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