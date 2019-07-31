Yola aniden çıkan bisikletli çocuğa otomobiliyle böyle çarptı

--güvenlik kamerasında kaza anı



( ANTALYA )-Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Dilek G. idaresindeki 07 AFK 252 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'ne çıkan Halil İbrahim Kır’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan 7 yaşındaki bisiklet sürücüsü Halil İbrahim Kır, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği kavşakta kaldırımda park halindeki aracın otomobil ve bisikletin görüş açısını kapattığı, kazanın meydana gelmesinde neden olduğu görüldü.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun yanındaki bir başka çocuğun ise son anda otomobilin önüne çıkmaktan kurtulduğu görüntülere yansıdı. Görüntüleri izleyen trafik ekipleri, araç sahibine kaldırıma park etmek ve kazaya sebebiyet vermekten cezai işlem uyguladı. (AK-İA-

