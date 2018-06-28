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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yola akan hidrolik yağ trafiği kilitledi

Yola akan hidrolik yağ trafiği kilitledi

yağ dökülen yoldan detaylar

Polis Polis Ekipleri Şehir İçi 

-araçlardan detaylar
-kepçeden detaylar
-genel görüntü ve detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) - Hidrolik hortumu patlayan kepçeden akan yağ kazaya davetiye çıkarttı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da bir kepçenin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yaklaşık 1 kilometre boyunca yere akan yağ trafiği kilitledi. Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Fatih Mehmet Sultan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi istikametine seyreden bir kepçenin hidrolik hortumu patladı. Patlamanın sonucunda hidrolik yağ yaklaşık bir kilometre boyunca yola döküldü. Kırmızı ışıkta duran kepçe şoförü, yağların döküldüğünü fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kayganlaşan yolda kazaların meydana gelmemesi için yolun bir şeridini trafiğe kapatarak ulaşımı tek şeritten sağladı. Trafikte uzun kuyruklar oluşurken olay yerine gelen belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat boyunca kilitlenen trafik, kumlama ve temizleme işleminin ardından sonra normal akışına döndü.
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