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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yol yapım çalışmalarını geç fark eden sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Yol yapım çalışmalarını geç fark eden sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza alanından görüntü

Bild Köprülü Sağlık Ekipleri 

-Araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması
-Yaralıların ambulansa alınması
-İtfaiye ekiplerinin güvenlik tedbirleri
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde D130 karayolu'nda devam eden köprülü kavşak inşaatı alanlarını çevreleyen beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza 23.15 sıralarında Başiskele Vezirçiftliği D130 karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Y. idaresindeki 07 AAC 062 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halindeyken Vezirçiftliği mevkiinde yapılan köprülü kavşak alanı koruyan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Gökhan Y. ve yanındaki Ali A. araç içinde sıkılarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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