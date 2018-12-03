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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı: 2 yaralı Video

Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı: 2 yaralı Video

Olay yerinden detaylar

Polis Karya Akalan Barla Sağlık Ekipleri 

-Polislerin incelemeleri detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Şehit Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgayı ayırmak için olay yerine gelen M.Ç. ile A.Ş.’yi ismi öğrenilemeyen şüpheli silahla bacaklarından vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahtan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan M.Ç. ile A.Ş. sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde boş kovan aradı. Polis ekipleri 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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