Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

-polis ekipleri

-güvenlik şeridi



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuştu; 1 ölü olay ilçenin Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermi Sidar Uygurlar'ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Uygur, olayı gören vatandaşların olay yerine 112 acil ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (MB-SD-



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