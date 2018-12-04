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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yol verme cinayeti kamerada Video

Yol verme cinayeti kamerada Video

Ölen şahsın düğünde çekilmiş görüntüleri

Trafik Kavgası Amatör Kamera Tahkikat Amatör Cinayet 

-Diğer görüntüleri
--vatandaş kamerasına yansıyan kavga anı-

( BURSA -EK)- Trafikte başlayan kavga cinayetle bitti o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi BURSA

- Bursa'da gece yarısı iki grup arasında çıkan trafik kavgası kanlı bitti. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga vatandaş kamerasına yansıdı. Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya döndü ve taraflar birbirine sopayla saldırmaya başladı.
Dakikalarca birbirlerine vurdukları halde hızını alamayan şahıslardan biri üzerindeki silahı çıkarıp, kurup yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişide silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateş etti. Kalbinden yaralandığı öğrenilen Hoşgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlılarının yakalanması için tahkikat başlatıldı.
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